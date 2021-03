ACC WBB 2021 Honors

2020-21 Blue Ribbon Panel Awards

ACC Player of the Year: Dana Evans, Sr., G, Louisville

ACC Freshman of the Year: Kamilla Cardoso, Fr., C, Syracuse

ACC Coach of the Year: Nell Fortner, Georgia Tech



Blue Ribbon Panel

All-ACC First Team

Lorela Cubaj, Sr., F, Georgia Tech

Lotta-Maj Lahtinen, Jr., G Georgia Tech

Dana Evans, Sr., G, Louisville

Elissa Cunane, Jr., C, NC State

Jakia Brown-Turner, So., W, NC State

Maddy Westbeld, Fr., F, Notre Dame

Kamilla Cardoso, Fr., C, Syracuse

Elizabeth Kitley, So., C, Virginia Tech

Aisha Sheppard, Sr., G Virginia Tech

Ivana Raca, Sr., F, Wake Forest



All-ACC Second Team

Taylor Soule, Jr., F, Boston College

Delicia Washington, Sr., G, Clemson

Morgan Jones, Jr., G, Florida State

Kayla Jones, Sr., F, NC State

Gina Conti, Sr., G Wake Forest



Honorable Mention

Janelle Bailey, Sr., C, North Carolina

Raina Perez, Gr., G, NC State

Jayla Everett, Jr., G, Pitt

Kiara Lewis, Sr., G, Syracuse

Tiana Mangakahia, Gr., G, Syracuse



2020-21 Head Coaches Awards

ACC Player of the Year: Dana Evans, Sr., G, Louisville

ACC Freshman of the Year: Maddy Westbeld, Fr., F, Notre Dame

ACC Coach of the Year: Wes Moore, NC State

ACC Co-Defensive Players of the Year: Lorela Cubaj, Sr., F, Georgia Tech; Kamilla Cardoso, Fr., C, Syracuse

ACC Co-Sixth Players of the Year: Jada Boyd, So., F, NC State; Emily Engstler, Jr., G/F, Syracuse

ACC Most Improved Player: Lotta-Maj Lahtinen, Jr., G, Georgia Tech



Head Coaches Awards

All-ACC First Team

Taylor Soule, Jr., F, Boston College

Morgan Jones, Jr., G, Florida State

Lorela Cubaj, Sr., F, Georgia Tech

Dana Evans, Sr., G, Louisville

Jakia Brown-Turner, So., W, NC State

Elissa Cunane, Jr., C, NC State

Kayla Jones, Sr., F, NC State

Elizabeth Kitley, So., C, Virginia Tech

Aisha Sheppard, Sr., G, Virginia Tech

Ivana Raca, Sr., F, Wake Forest



All-ACC Second Team

Delicia Washington, Sr., G, Clemson

Lotta-Maj Lahtinen, Jr., G, Georgia Tech

Maddy Westbeld, Fr., F, Notre Dame

Kamilla Cardoso, Fr., C, Syracuse

Gina Conti, Sr., G, Wake Forest



Honorable Mention

Janelle Bailey, Sr., C, North Carolina

Jayla Everett, Jr., G, Pitt

Tiana Mangakahia, Gr., G, Syracuse



All-Defensive Team

Marnelle Garraud, Jr., G, Boston College

Lorela Cubaj, Sr., F, Georgia Tech

Morgan Jones, Jr., G, Florida State

Mykasa Robinson, Jr., G, Louisville

Kamilla Cardoso, Fr., C, Syracuse



All-Freshman Team (Blue Ribbon & Head Coaches are the same)

Gabby Elliott, Clemson

Hailey Van Lith, Louisville

Olivia Cochran, Louisville

Deja Kelly, North Carolina

Maddy Westbeld, Notre Dame

Kamilla Cardoso, Syracuse

Georgia Amoore, Virginia Tech

Jewel Spear, Wake Forest



Congratulations to Dana, Hailey, Olivia and Kasa !



